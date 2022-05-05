5 мая есть возможность проехать из Энергодара в Запорожье – мэр
Четверг, 5 мая 2022, 09:53
В четверг, 5 мая, жители Энергодара могут эвакуироваться своим ходом в Запорожье, в обратном направлении также предполагается возможность движения.
Источник: городской глава Энергодара Дмитрий Орлов
Детали: 5 мая на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку – Каменское и обратно есть возможность проехать.
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При изменении оперативной ситуации на линии столкновения возможны ограничения движения по указанным направлениям.