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5 мая есть возможность проехать из Энергодара в Запорожье – мэр

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 09:53

В четверг, 5 мая, жители Энергодара могут эвакуироваться своим ходом в Запорожье, в обратном направлении также предполагается возможность движения.

Источник: городской глава Энергодара Дмитрий Орлов

Детали: 5 мая на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку – Каменское и обратно есть возможность проехать.

При изменении оперативной ситуации на линии столкновения возможны ограничения движения по указанным направлениям.

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Темы: ЭнергодарЗапорожьеэвакуациявойна
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