Россияне обстреляли жилой дом в Пологах, погибла женщина

Российские войска обстреляли жилой дом в Пологах на Запорожье, погибла женщина.

Источник: Запорожская ОВА в Telegram

Детали: В Пологах в результате вражеского обстрела горел одноэтажный жилой дом. Пожарные потушили огонь на площади 70 кв.

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Во время обстрела погибла женщина 1972 г.р., получив осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

В ОВА сообщили, что в Запорожской области оккупанты имеют до 13 батальонных тактических групп.