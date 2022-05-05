Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию канцлера.

Как сообщается, "в центре разговора была продолжающаяся захватническая война России против Украины".

"Обе стороны обсудили как военную ситуацию, так и состояние поддержки Украины. Они согласились, что Украина должна продолжать получать значительную и постоянную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни США, ни Германия "не будут признавать никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины и считать их нелегитимными".

Также собеседники "решительно осудили последние заявления российского руководства относительно дискредитации демократически избранного руководства Украины".

Напомним, накануне Олаф Шольц пообщался с чешским премьер-министром Петром Фиалой, пообещав заменить поставленную Украине технику и тяжелое вооружение.