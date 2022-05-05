Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 22:19
Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины
Шольц и Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию канцлера.

Как сообщается, "в центре разговора была продолжающаяся захватническая война России против Украины".

Реклама:

"Обе стороны обсудили как военную ситуацию, так и состояние поддержки Украины. Они согласились, что Украина должна продолжать получать значительную и постоянную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни США, ни Германия "не будут признавать никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины и считать их нелегитимными".

Также собеседники "решительно осудили последние заявления российского руководства относительно дискредитации демократически избранного руководства Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, накануне Олаф Шольц пообщался с чешским премьер-министром Петром Фиалой, пообещав заменить поставленную Украине технику и тяжелое вооружение.

Темы: СШАГерманиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: