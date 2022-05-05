Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию канцлера.

Как сообщается, "в центре разговора была продолжающаяся захватническая война России против Украины".

Реклама:

"Обе стороны обсудили как военную ситуацию, так и состояние поддержки Украины. Они согласились, что Украина должна продолжать получать значительную и постоянную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни США, ни Германия "не будут признавать никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины и считать их нелегитимными".

Также собеседники "решительно осудили последние заявления российского руководства относительно дискредитации демократически избранного руководства Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, накануне Олаф Шольц пообщался с чешским премьер-министром Петром Фиалой, пообещав заменить поставленную Украине технику и тяжелое вооружение.