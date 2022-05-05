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Шарий признал, что не дотягивает до Ассанжа, а также знал о подготовке своей депортации

"Украинская правда"Четверг, 5 мая 2022, 22:34
Шарий признал, что не дотягивает до Ассанжа, а также знал о подготовке своей депортации
блогер шарий. скриншот видео с youtube-канала блогера

Испанский блогер и гражданин Украины Анатолий Шарий, которому грозит экстрадиция в Украину из-за обвинений в совершении государственной измены, говорит, что не дотягивает до уровня журналиста Джулиана Ассанжа.

Источник: комментарий Шария для российского пропагандистского медиа "Известия"

Прямая речь Шария: "Конечно, я ожидал. Я ожидал все полностью: и то, что произойдет, потому что отлично, чем занимается украинская власть. Это ж очень важно сейчас, во время войны заниматься именно этим (депортацией государственных преступников – ред.)

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И я знал, какое будет в принципе развитие у данной ситуации. Все произошло один в один. 

Я не думаю, что следует сравнивать (меня – ред.) с Ассанжем, потому что у меня немножко другая ситуация. И мы видим по развитию этой ситуации, что она другая".

Детали: Шарий сказал, что "передал привет" генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, на всякий случай, отметив на камеру, что она "умная и хорошая".

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Также он сказал, что не хочет быть предметом обмена пленными между Украиной и Россией, а лучше окажется в Бразилии.

Блогер добавил, что ему было интересно узнать реакцию украинцев на его задержание в Испании. Он сделал вид, что будет смотреть сериалы, пить кока-колу и читать новости после сегодняшнего дня.

Справка: Джулиан Ассанж – это австралийский журналист, основавший интернет-портал WikiLeaks в 2006 году. Благодаря взлому баз данных правительств и "сливов" от источников во властных кабинетах, Ассанж публиковал на WikiLeaks конфиденциальные документы и переписку чиновников, дипломатов и шпионов стран Запада. Эти публикации получили большую огласку среди общественности из-за предполагаемых фактов коррупции, цинизма и заговора между правительствами стран Запада.

В 2010 году шведская полиция возбудила уголовное дело против него по обвинению в изнасиловании. Ассанж тайно перебрался в Лондон, где его арестовали. Суд готовился осуществить его экстрадицию в Швецию, но Ассанж нашел убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.

В апреле 2019 года правительство Эквадора лишило его права убежища для Ассанжа, и его задержала полиция Лондона. Он просидел в тюрьме почти год за нарушение условий задержания.

Правительство США направило ходатайство о его депортации в США из-за взлома тайных данных. В декабре 2021 года лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа, но сейчас длится период возможной апелляции этого решения со стороны защиты.

Предыстория:

  • Утром 5 мая испанская полиция задержала блогера Шария в Барселоне после совместных мер украинских правоохранителей и органов правопорядка Испании. Суд отпустил его с подпиской о невыезде и обязательством дважды в месяц являться в ближайший суд по месту жительства. Украинские правоохранители должны в течение месяца предоставить официальный запрос об экстрадиции блогера в Украину.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова попросила не комментировать дело Шария должностными лицами, потому что это может навредить его скорейшей экстрадиции в Украину в испанском суде.
  • В марте Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность "партии Шария" из-за пророссийской идеологии. В феврале до начала полномасштабной войны президент Владимир Зеленский принял введение санкций против проживающих в Испании интернет-ресурсов блоггера.
  • В мае 2021 года правительство Литвы лишило Шария статуса политического беженца, который он получил ранее, и объявило его "персоной нон решётки".
  • 16 февраля 2021 года блоггеру, проживающему в Испании, Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. 1 марта 2021 года СБУ обратилась к прокурорам с ходатайством о начале процедуры международной правовой помощи.

Темы: ИспанияСБУарест
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