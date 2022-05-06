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ГПСУ: Очереди на границе остались только на двух пунктах пропуска

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 08:20

Очереди на границе остались только на двух пунктах пропуска – "Шегини" и "Краковец" в Польшу.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница

Детали: На остальных пунктах пропуска нет очередей. Речь идет о следующих пунктах пропуска:

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  • Польша: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Смольница",.
  • Словакия: "Малый Березный", "Ужгород", "Малые Селменцы" (работает с 09 до 21 часа).
  • Венгрия: "Тиса" (пропуск пешеходов не осуществляется), "Звонковое" (работает с 08 до 19 часов), "Косино" (работает с 08 до 20 часов), "Лужанка", ¦"Вилок".
  • Румыния: "Дьяково", "Солотвино", "Порубное".
  • Молдова: "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряне".

Темы: граница
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