ГПСУ: Очереди на границе остались только на двух пунктах пропуска

Очереди на границе остались только на двух пунктах пропуска – "Шегини" и "Краковец" в Польшу.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница

Детали: На остальных пунктах пропуска нет очередей. Речь идет о следующих пунктах пропуска:

Польша: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Смольница",.

Словакия: "Малый Березный", "Ужгород", "Малые Селменцы" (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия: "Тиса" (пропуск пешеходов не осуществляется), "Звонковое" (работает с 08 до 19 часов), "Косино" (работает с 08 до 20 часов), "Лужанка", ¦"Вилок".

Румыния: "Дьяково", "Солотвино", "Порубное".

Молдова: "Мамалыга", "Кельменцы", "Росошаны", "Сокиряне".