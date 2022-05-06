ГПСУ: Очереди на границе остались только на двух пунктах пропуска

Очереди на границе остались только на двух пунктах пропуска – "Шегини" и "Краковец" в Польшу.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины - Западная граница

Детали: На остальных пунктах пропуска нет очередей. Речь идет о следующих пунктах пропуска:

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