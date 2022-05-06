Почти две трети граждан ЕС поддерживают поставку оружия для Украины

Около двух третей респондентов в странах ЕС одобряют финансирование закупок и поставок военной техники в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Flash Eurobarometer.

В частности, 67% опрошенных одобряют покупку и поставку военного оборудования Украине, в том числе 33% полностью одобряют и 34% склонны одобрять.

Реклама:

В то же время между государствами-членами заметны отличия по финансированию закупки и поставки военной техники в Украину.

В то время как в Финляндии (90%), Эстонии (87%), Польше (86%), Литве (84%) и Португалии (83%) эту меру одобряет более восьми из десяти, в Болгарии и на Кипре так думают 30-31% респондентов соответственно.

Одобрение предоставления гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны, во всех странах составляет 90% или выше; доля респондентов, одобряющих это, самая низкая в Бельгии, Болгарии, Венгрии и Словакии (все 90%), а самая высокая на Мальте (99%) и в Португалии (98%).

ВИДЕО ДНЯ

Одобрение приема в ЕС людей, бегущих от войны, колеблется от 75% в Болгарии и 77% в Чехии и Словакии до 95% в Хорватии, Финляндии и Мальте и 96% в Португалии.

Финансовая поддержка Украины несколько спорна в некоторых странах, хотя более половины респондентов одобряют это во всех государствах-членах; одобрение финансовой поддержки Украины колеблется от 55% в Болгарии до 92% в Финляндии, на Мальте и в Португалии.

Сообщалось также, что более половины граждан считают, что Украина должна присоединиться к ЕС, когда будет готова, во всех странах блока, кроме Венгрии.