Совет ЕС наложил санкции на россиян, которые преследовали крымских татар

Совет Европейского Союза включил в санкционный список еще шестерых россиян, которые преследовали фрилансера "Радио Свободы" Владислава Есипенко и крымских татар.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Официальный журнал ЕС

Детали: В документе говорится, что Евросоюз обеспокоен длительным ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове, особенно в контексте захватнической войны России против Украины.

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"В этом контексте шесть человек должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, на которые распространяются ограничительные меры", – говорится в документе.

В список попали прокурор, сотрудник ФСБ, судьи и следователи, которые преследовали фрилансера "Радио Свободы" Владислава Есипенко и крымских татар.

В феврале 2022 года подконтрольный оккупантам суд в Симферополе приговорил украинского гражданина Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч российских рублей.

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Есипенко обвинили в якобы "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".

Тогдашний украинский омбудсмен Людмила Денисова осудила решение так называемого "суда", заявляя, что все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело является сфабрикованным.