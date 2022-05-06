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СБУ рассказала о лайфхаках российских солдат – чтобы не умереть в Украине

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 13:38

Российские солдаты придумывают свои лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно СБУ: "Для этого нужно насыпать песка в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто послать рашистского командира по направлению корабля.

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Этими лайфхаками, как свидетельствуют новые перехваты СБУ, оккупанты охотно делятся между собой.

"Бойцы песок сиплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…" – говорит русский захватчик своему товарищу.

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Тот удивленно переспрашивает, не наказывают ли за такое поведение. И услышав "нет" в ответ, задумывается о повторении "лайфхака" в собственном подразделении".

Детали: В СБУ говорят, что приветствуют такую ​​практику и добавляют, что ее можно улучшить – просто уйти "в отказ" и уехать с войны в Украине.

Темы: СБУ
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