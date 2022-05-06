Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Азовсталь" в Мариуполе защищают как минимум 5 белорусов

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 14:23
Азовсталь в Мариуполе защищают как минимум 5 белорусов
батальон Кастуся Калиновского

Завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе защищают как минимум 5 белорусов.

Источник: представители батальона Кастуся Калиновского в эфире "Белсата"

Детали: Представители белорусского батальона рассказали, что в последний раз контактировали с бойцами 4 дня назад. По словам солдат, настроение у защитников приподнятое, они много шутят: "Говорят, что находятся в осаде и стрелять можно в любую сторону".

Реклама:

"Они удачно воюют и не только держат оборону, но и делают вылазки навстречу врагу. Это не просто позиционная война, а тактическая война даже на уничтожение врагов на улицах города", — сообщил представитель батальона Ян Мельников.

В то же время у защитников "Азовстали" заканчивается оружие, продукты и питьевая вода. Но боевой дух у них на уровне. Военные сообщают, что почти 80% обороняющихся ранены.

Белорусские военные отмечают, что ситуация в Мариуполе патовая. По их словам, говорить о деблокаде сейчас нельзя, потому что у Украины до сих пор нет нужной артиллерии и ПВО. Сложность еще и в том, что город находится недалеко от границы с Россией, к тому же Черное море остается перекрытым для поддержки.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Нам не нужны слова, а нужные действия. Что говорят матери и жены защитников "Азовстали"

Темы: МариупольвойнаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: