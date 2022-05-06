"Азовсталь" в Мариуполе защищают как минимум 5 белорусов

Завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе защищают как минимум 5 белорусов.

Источник: представители батальона Кастуся Калиновского в эфире "Белсата"

Детали: Представители белорусского батальона рассказали, что в последний раз контактировали с бойцами 4 дня назад. По словам солдат, настроение у защитников приподнятое, они много шутят: "Говорят, что находятся в осаде и стрелять можно в любую сторону".

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"Они удачно воюют и не только держат оборону, но и делают вылазки навстречу врагу. Это не просто позиционная война, а тактическая война даже на уничтожение врагов на улицах города", — сообщил представитель батальона Ян Мельников.

В то же время у защитников "Азовстали" заканчивается оружие, продукты и питьевая вода. Но боевой дух у них на уровне. Военные сообщают, что почти 80% обороняющихся ранены.

Белорусские военные отмечают, что ситуация в Мариуполе патовая. По их словам, говорить о деблокаде сейчас нельзя, потому что у Украины до сих пор нет нужной артиллерии и ПВО. Сложность еще и в том, что город находится недалеко от границы с Россией, к тому же Черное море остается перекрытым для поддержки.

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