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"Азовсталь" в Мариуполе защищают как минимум 5 белорусов

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 14:23
батальон Кастуся Калиновского

Завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе защищают как минимум 5 белорусов.

Источник: представители батальона Кастуся Калиновского в эфире "Белсата"

Детали: Представители белорусского батальона рассказали, что в последний раз контактировали с бойцами 4 дня назад. По словам солдат, настроение у защитников приподнятое, они много шутят: "Говорят, что находятся в осаде и стрелять можно в любую сторону".

"Они удачно воюют и не только держат оборону, но и делают вылазки навстречу врагу. Это не просто позиционная война, а тактическая война даже на уничтожение врагов на улицах города", — сообщил представитель батальона Ян Мельников.

В то же время у защитников "Азовстали" заканчивается оружие, продукты и питьевая вода. Но боевой дух у них на уровне. Военные сообщают, что почти 80% обороняющихся ранены.

Белорусские военные отмечают, что ситуация в Мариуполе патовая. По их словам, говорить о деблокаде сейчас нельзя, потому что у Украины до сих пор нет нужной артиллерии и ПВО. Сложность еще и в том, что город находится недалеко от границы с Россией, к тому же Черное море остается перекрытым для поддержки.

Знать больше: Нам не нужны слова, а нужные действия. Что говорят матери и жены защитников "Азовстали"

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Темы: МариупольвойнаБеларусь
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