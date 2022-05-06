В результате российских обстрелов на Донетчине погиб мирный житель, есть раненые
Пятница, 6 мая 2022, 22:48
В Лимане Донецкой области 6 мая из-за действий российских захватчиков погиб гражданский человек.
Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "Россия убивает гражданских! 6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донбасса — в Лимане. Еще три человека получили ранения.
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Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.
В настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Каждый военный преступник будет наказан!"
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Напомним:
5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорскому ранения получили 25 горожан.