В результате российских обстрелов на Донетчине погиб мирный житель, есть раненые

В Лимане Донецкой области 6 мая из-за действий российских захватчиков погиб гражданский человек.

Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! 6 мая в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донбасса — в Лимане. Еще три человека получили ранения.

Также в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

В настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Каждый военный преступник будет наказан!"

Напомним:

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5 мая в результате российского авиаракетного удара по Краматорскому ранения получили 25 горожан.