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Оккупанты массово обстреливают Донетчину, утром ВСУ отбили 2 атаки врага

Валентина РоманенкоСуббота, 7 мая 2022, 11:17
Оккупанты массово обстреливают Донетчину, утром ВСУ отбили 2 атаки врага
фото разрушений в Донецкой области из соцсетей Кириленко

Российские войска массово обстреливают всю Донецкую область, мирных жителей настойчиво призывают эвакуироваться.

Источник: глава Донецкой военной обладминистрации Павел Кириленко, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Прямая речь: "Массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу – так прошла сегодняшняя ночь.

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Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне провели авиаобстрел. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше".

Детали: По словам Кириленко, в городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено – 11 домов и помещения нескольких предприятий.

В Малотарановке под Краматорском ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых домов, магазин и клуб.

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По Дружковке россияне нанесли авиаудар – повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. К счастью, информации о пострадавших нет.

По меньшей мере, один человек получил ранения в Дробышеве под Лиманом. Под огнем тоже Константиновка – там последствия обстрелов уточняем.

Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение.

 
 

К утру россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях – обе атаки наши ВСУ отбили. На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском – работают "Грады".

Кириленко еще раз призвал всех эвакуироваться из Донецкой области.

Глава ОВА подчеркнул: для россиян гражданские – это просто мишень. Сохраните себя и дайте свободу действий Вооруженным силам Украины!

Обновлено: Спасатели сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Краматорскому району произошел пожар на территории корпуса № 1 Константиновского профессионального строительного лицея.

Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. В результате разбора завалов найдены 9 пострадавших и двое погибших.

Темы: Донецкая областьвойна
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