ПВО над Полтавщиной сбила российскую ракету

Противовоздушная оборона Украины сбила российскую ракету над Полтавщиной, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Источник: Лунин в Telegram

Детали: Он сообщил, что ракету сбили после обеда 7 мая.

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Прямая речь Лунина: "Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной.

ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем!".

Напомним: В то же время в Одессе раздались взрывы, город обстреляли российскими ракетами.