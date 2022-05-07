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ПВО над Полтавщиной сбила российскую ракету

Роман ПетренкоСуббота, 7 мая 2022, 15:54
ПВО над Полтавщиной сбила российскую ракету
фото иллюстративное

Противовоздушная оборона Украины сбила российскую ракету над Полтавщиной, сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Источник: Лунин в Telegram                                            

Детали: Он сообщил, что ракету сбили после обеда 7 мая.

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Прямая речь Лунина: "Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной.

ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем!".

Напомним: В то же время в Одессе раздались взрывы, город обстреляли российскими ракетами.

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Темы: Полтавская областьобстрелвойнаРосcия
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