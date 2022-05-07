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Премьер-министр Эстонии поддержала вступление Финляндии в НАТО

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 16:28
Премьер-министр Эстонии поддержала вступление Финляндии в НАТО
кая каллас. фото: getty images

Эстонский премьер Кая Каллас заявила, что ее страна положительно относится к членству Финляндии в НАТО.

Об этом она рассказала в интервью Yle, пишет "Европейская правда".

"Мы будем вашими лучшими друзьями в НАТО", – заявила Каллас.

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По ее словам, в случае Эстонии переговоры с Альянсом продолжались пять лет, после чего была ратификация членства.

Каллас считает, что процесс в случае Финляндии и Швеции будет более быстрым.

"Отношение союзников по НАТО к членству Финляндии и Швеции очень позитивно", – уверяет эстонский премьер.

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Как сообщалось, Великобритания поможет Финляндии в случае нападения России независимо от того, является ли страна членом НАТО.

США также пообещали обеспечить безопасность Швеции до вступления в НАТО.

Темы: НАТОЭстонияФинляндияРосcия
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