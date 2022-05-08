Противовоздушная оборона уничтожила 14 целей РФ

Вооруженные силы Украины за сутки 7 мая минусуют 14 воздушных целей врага, из них – один вертолет.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Детали: За сутки 7 мая поражено 14 воздушных целей:

- 1 вертолет;

- 11 БпЛА ОТР;

- 2 крылатые ракеты.

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Прямая речь: "73 сутки противостояния. Рашисты наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, или Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона.

Противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены нашей противовоздушной обороной.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил поражен один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА "Орлан-10", два БПЛА "Форпост" и две крылатые ракеты. Кроме того, по меньшей мере два "Орлана" уничтожены подразделениями ЗРВ Сухопутных войск…

Авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях. А настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов, разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник несет ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.