Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Противовоздушная оборона уничтожила 14 целей РФ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 01:09

Вооруженные силы Украины за сутки 7 мая минусуют 14 воздушных целей врага, из них – один вертолет.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Детали: За сутки 7 мая поражено 14 воздушных целей:

- 1 вертолет;

- 11 БпЛА ОТР;

- 2 крылатые ракеты.   

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "73 сутки противостояния. Рашисты наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, или Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона.

Противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены нашей противовоздушной обороной.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил поражен один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА "Орлан-10", два БПЛА "Форпост" и две крылатые ракеты. Кроме того, по меньшей мере два "Орлана" уничтожены подразделениями ЗРВ Сухопутных войск…

Авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях. А настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов, разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник несет ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.

Темы: война
Главное сегодня

Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине

ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА

По состоянию на 8 мая Россия убила 225 украинских детей

видеоЗеленский в Бородянке напомнил миру о "никогда снова"

Регионы: по Николаеву россияне били ракетами, в Херсонской области – занимают властные здания

Байден и Трюдо скоординировали шаги по реагировнию на войну РФ против Украины

Все новости...
война
Луганщина: россияне среди ночи открыли огонь по Шипилово, под завалами 11 человек
В Харьковской области из-за обстрелов произошло три пожара, погибла бабушка
Сводка Генштаба: Россияне захватили окрестность Шандриголово в Донецкой области
Последние новости
12:59
Авиаудар россиян по Луганщине: обесточены Лисичанск и Северодонецк – Гайдай
12:50
Путин, уничтожая народ Украины, поздравил его с Днем победы
12:46
видеоВСУ показали, как уничтожили российский вертолет с десантом возле Змеиного
12:28
Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине
12:23
Хроника войны в Украине. 74-й день ОНЛАЙН
12:18
Как подготовиться к плановой операции. Инструкция НСЗУ
11:50
На выборах в британской Северной Ирландии впервые победила партия-сторонница объединения с Ирландией
11:49
"Каждая из вас совершила подвиг": Зеленский поздравил украинок с Днем матери
11:43
За сутки российские ракеты угрожали Львовщине с двух морей
11:42
ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА
Все новости...