Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Противовоздушная оборона уничтожила 14 целей РФ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 01:09
Противовоздушная оборона уничтожила 14 целей РФ

Вооруженные силы Украины за сутки 7 мая минусуют 14 воздушных целей врага, из них – один вертолет.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Детали: За сутки 7 мая поражено 14 воздушных целей:

Реклама:

- 1 вертолет;

- 11 БпЛА ОТР;

- 2 крылатые ракеты.   

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "73 сутки противостояния. Рашисты наносят ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, или Ту-160, которые уже традиционно отрабатывают удары из Каспийского региона.

Противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены нашей противовоздушной обороной.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил поражен один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА "Орлан-10", два БПЛА "Форпост" и две крылатые ракеты. Кроме того, по меньшей мере два "Орлана" уничтожены подразделениями ЗРВ Сухопутных войск…

Авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях. А настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов, разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник несет ощутимые потери, как в "островных силах", так и в морских судах.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонщине: есть погибший и раненые
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Приглашение послов РФ и Беларуси на вручение Нобелевской премии отозвали
Последние новости
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
Все новости...
Реклама: