Зеленский: Визит Байдена в Украину стал бы важным сигналом

Визит президента США Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналиста Fox News о возможности Байдена увидеть то, что произошло в Буче и Бородянке

Прямая речь: "Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации".

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Детали: Зеленский добавил, что этот визит был бы полезен и самому Байдену.

Напомним: Ранее Украину посетил британский премьер Борис Джонсон.