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Зеленский: Визит Байдена в Украину стал бы важным сигналом

Анастасия КалатурВоскресенье, 8 мая 2022, 05:56
ФОТО: FOX NEWS

Визит президента США Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналиста Fox News о возможности Байдена увидеть то, что произошло в Буче и Бородянке

Прямая речь: "Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации".

Детали: Зеленский добавил, что этот визит был бы полезен и самому Байдену.

Напомним: Ранее Украину посетил британский премьер Борис Джонсон.

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Темы: ЗеленскийБайден
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