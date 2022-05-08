На востоке за день уничтожили 20 вражеских танков

На Донецком и Луганском направлениях бойцы группировки Объединенных сил за сутки отразили 6 атак врага, а также уничтожили 20 танков и 28 единиц бронетехники россиян.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"".

Детали: Вместе с тем, оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает, что в зоне ее ответственности россияне в воскресенье совершили 4 атаки, продолжаются бои.

Потери врага составляют: личного состава – до 190 человек, танков – 15, БМП – 12, БТР – 12, ББМ – 1, МТЛБ – 1, минометные расчеты – 1, АТТ – 6, топливозаправщики – 1, БПЛА – 2.

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За прошедшую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку. Уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик).

Подразделениями ПВО сбиты 2 самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов.