Канада предоставит Украине военную помощь почти на $40 млн и введет новые санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил дополнительную военную помощь Украине на сумму 50 миллионов канадских долларов (около 40 млн долларов США) и анонсировал новые санкции против российских олигархов и приближенных к режиму Путина.

Источник: сайт премьер-министра Канады

Детали: В частности, речь идет о предоставлении дополнительной военной помощи на 50 миллионов долларов США к недавно предоставленной в виде артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского производства.

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Новый пакет военной помощи будет включать 18 камер для дронов, боеприпасы для гаубиц М777, огнестрельное оружие и патроны, а также спутниковые изображения высокого разрешения на 15 млн долларов.

Премьер-министр также объявил о намерении временно снять пошлины на украинский импорт сроком на год и указал, что Канада введет новые санкции против России.

В частности, Трюдо анонсировал санкции против еще 21 лица из России, в том числе олигархов и приближенных к путинскому режиму.

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А также введение санкций против 19 человек в российском оборонном секторе и пяти организаций за оказание косвенной или прямой поддержки российским военным.

Что предшествовало: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо побывал в Ирпене Киевской области.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и во время встречи с ним наградил украинских саперов.