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В Донецкой области 9 мая россияне ранили 6 мирных жителей

Катерина ТищенкоПонедельник, 9 мая 2022, 20:14
В Донецкой области 9 мая россияне ранили 6 мирных жителей
графика с Telegram Кириленко

В понедельник, 9 мая, в Донецкой области в результате российских обстрелов ранены 6 мирных жителей.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 9 мая от российских обстрелов ранения получили 6 мирных жителей Донецкой области".

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Детали: Кириленко также сообщил, что удалось уточнить информацию о 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля.

Он напомнил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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