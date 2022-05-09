В Донецкой области 9 мая россияне ранили 6 мирных жителей
Понедельник, 9 мая 2022, 20:14
В понедельник, 9 мая, в Донецкой области в результате российских обстрелов ранены 6 мирных жителей.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 9 мая от российских обстрелов ранения получили 6 мирных жителей Донецкой области".
Детали: Кириленко также сообщил, что удалось уточнить информацию о 11 человек, погибших в Ямполе за период с 23 по 28 апреля.
Он напомнил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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