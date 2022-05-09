Онуфрий просит Путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн

Митрополит УПЦ МП Онуфрий просит президента России Владимира Путина применить к украинским защитникам Мариуполя, заблокированным на Азовстали, процедуру экстракшн.

Источник: сайт УПЦ МП

Дословно: "Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма.

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Нам известно, что РФ неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение.

В связи с этим, надеемся, что вы по-христиански согласитесь на процедуру extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран.

Многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции. Прошу вас выбрать любую из них во имя воскресшего Христа".

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Детали: Онуфрий просит Путина о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть Мариуполь – и гражданским, и военным.

В своем обращении он отмечает, что родстенник Путина во времена Второй мировой войны и сам погиб во время блокады Ленинграда в 1942 году.

Дословно: "Ваши родные вполне ощутили, что такое жизнь в отрыве от большой земли, под непрекращающимися бомбежками, без еды, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи.

В таком же положении сегодня находятся жители Мариуполя и его защитники".

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Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Напомним: