Из-за нападения РФ на Украину погибли более 4 тысяч гражданских — данные ООН

С 24 февраля из-за российского нападения на Украину погибли 4113 гражданских, и еще 4916 были ранены.

Источник: данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В частности,

убиты 4113 человек (1550 мужчин, 1023 женщины, 95 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1276 взрослых, пол которых пока неизвестен);

ранены 4916 человек (978 мужчин, 658 женщин, 115 девочек и 138 мальчиков, а также 168 детей и 2859 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях - 2337 убитых и 2808 раненых. В других областях, где продолжались или продолжаются боевые действия, погибли 1 776 человек и еще 2 108 получили ранения.

Большинство жертв среди гражданского населения - вследствие, в частности, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

В ООН считают, фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область).