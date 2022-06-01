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В МИД Польши назвали бессмысленными разговоры Макрона и Шольца с Путиным

Среда, 1 июня 2022, 08:55

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский Вель Сэнк раскритиковал телефонные разговоры лидеров Франции и Германии с президентом РФ.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на WNP, он сказал в эфире немецкого канала ARD.

"Мы считаем эти разговоры бессмысленными" – сказал он.

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По словам заместителя главы МИД Польши, Шольц вместо того, чтобы ехать в Киев, звонит по телефону Путину "достаточно регулярно", что ничего не дает Украине, а только помогает России.

С начала российского вторжения в Украину в конце февраля канцлер Германии неоднократно разговаривал с Путиным по телефону. Шестинедельный перерыв в этих контактах произошел только после разоблачения резни в Буче. В субботу Шольц и Макрон снова разговаривали с Путиным, требуя прекращения войны.

Говоря о поставках оружия, Шинковский Вель Сэнк подчеркнул, что Германия должна "наконец-то" сделать что-то большее для Украины.

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"Нам нужны конкретные действия, а не просто слова и декларации", – сказал он.

По его мнению, ничего из того, что обещала немецкая сторона, не было реализовано.

Темы: ПольшаМИДПутин
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