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Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 18:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой операции на севере Сирии для создания 30-километровой зоны безопасности.

Об этом пишет агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Ердоган заявил, что Турция намерена очистить два района на севере Сирии, недалеко от турецкой границы, "от террористических элементов", имея ввиду бойцов Рабочей партии Курдистана и ее боевого крыла YPG.

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"Мы вступаем в новую фазу нашего решения о создании безопасной зоны в 30 километрах к югу (от турецко-сирийской границы). Мы очищаем Тель-Рифат и Манбидж от террористов", — заявил Эрдоган на совещании своей Партии справедливости и развития (АК) в Анкаре.

Эрдоган заявил, что, поскольку США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию такой безопасной зоны в приграничном районе, "Турция готова провести операцию по защите нации и местного населения на севере Сирии от террористической угрозы YPG/PKK".

Сирия уже заявила, что считает незаконными действия Турции по созданию зоны безопасности на ее территории.

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"Любые меры или действия, осуществляемые правительством турецкого режима на сирийской территории, прежде всего проведение им политики этнической чистки на оккупированных сирийских территориях, являются незаконными", — заявили в МИД Сирии.

Дамаск считает, что турецкие власти хотят создать внутри страны "взрывоопасный форпост" и "продолжать спонсировать и вооружать террористические организации".

Темы: ТурцияСирия
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