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Установили личности 10 российских оккупантов, грабивших мирных в Буче

Ирина БалачукЧетверг, 2 июня 2022, 16:05
Фото из Telegram ОГП

Правоохранители установили личности 10 российских военных, грабивших дома мирных жителей городка Буча под Киевом и пересылавших награбленное своим родственникам.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Установлено и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны 10 военнослужащим РФ, разграбившим имущество гражданского населения Бучанского городского территориального общества Киевской области (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск".

Детали: По данным следствия, с 24 февраля по 31 марта военнослужащие воинской части нацгвардии РФ во время оккупации г. Буча грабили дома местного населения, забирая все – от нижнего белья и одежды до крупной бытовой техники.

После освобождения оккупированных территорий Киевской области, оккупанты, отступив в Беларусь, из Мозыря пересылали награбленное в Украине имущество почтовыми отправлениями своим родственникам.

Предыстория: 

  • 3 апреля проект "Беларускі Гаюн" обнародовал более 3 часов видеозаписи с камеры наблюдения в отделении службы доставки "СДЭК" в Мозыре в Беларуси, недалеко от государственной границы с Украиной. На видео отчетливо видны лица и некоторые шевроны на рукавах оккупантов. Захватчики нагло оформляли доставку домой награбленного имущества украинцев.
  • Позже журналисты сумели получить номера телефонов, воинские части и города проживания российских оккупантовв, которые оформляли доставку награбленных вещей украинцев в Мозыре.

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Темы: БучаоккупацияРосcияОфис генпрокурора
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