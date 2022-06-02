Установили личности 10 российских оккупантов, грабивших мирных в Буче

Правоохранители установили личности 10 российских военных, грабивших дома мирных жителей городка Буча под Киевом и пересылавших награбленное своим родственникам.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Установлено и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны 10 военнослужащим РФ, разграбившим имущество гражданского населения Бучанского городского территориального общества Киевской области (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск".

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Детали: По данным следствия, с 24 февраля по 31 марта военнослужащие воинской части нацгвардии РФ во время оккупации г. Буча грабили дома местного населения, забирая все – от нижнего белья и одежды до крупной бытовой техники.

После освобождения оккупированных территорий Киевской области, оккупанты, отступив в Беларусь, из Мозыря пересылали награбленное в Украине имущество почтовыми отправлениями своим родственникам.

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