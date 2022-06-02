Встановили особи 10 російських окупантів, які грабували в Бучі

Правоохоронці встановили особи 10 російських військових, які грабували будинки мирних жителів містечка Буча під Києвом та пересилали награбоване своїм родичам.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно ОГП: "Встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни 10 військовослужбовцям РФ, які розграбували майно цивільного населення Бучанської міської територіальної громади Київської області (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук".



Деталі: За даними слідства, з 24 лютого по 31 березня військовослужбовці військової частини нацгвардії РФ під час окупації м. Бучі грабували будинки місцевого населення, забираючи все – від нижньої білизни та одягу до великої побутової техніки.



Після звільнення окупованих територій Київської області, окупанти, відступивши до Білорусі, з м. Мозир пересилали награбоване в Україні майно поштовими відправленнями своїм родичам.

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