Встановили особи 10 російських окупантів, які грабували в Бучі
Правоохоронці встановили особи 10 російських військових, які грабували будинки мирних жителів містечка Буча під Києвом та пересилали награбоване своїм родичам.
Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram
Дослівно ОГП: "Встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни 10 військовослужбовцям РФ, які розграбували майно цивільного населення Бучанської міської територіальної громади Київської області (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук".
Деталі: За даними слідства, з 24 лютого по 31 березня військовослужбовці військової частини нацгвардії РФ під час окупації м. Бучі грабували будинки місцевого населення, забираючи все – від нижньої білизни та одягу до великої побутової техніки.
Після звільнення окупованих територій Київської області, окупанти, відступивши до Білорусі, з м. Мозир пересилали награбоване в Україні майно поштовими відправленнями своїм родичам.
Передісторія:
- 3 квітня "Беларускі Гаюн" оприлюднив більше 3 годин відеозапису з камери спостереження у відділенні служби доставки "СДЭК" у Мозирі в Білорусі, неподалік від державного кордону з Україною. На відео чітко видно обличчя та деякі шеврони на рукавах окупантів. Загарбники зухвало оформлювали доставку награбованого майна українців.
- Пізніше журналісти зуміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.