Встановили особи 10 російських окупантів, які грабували в Бучі

Правоохоронці встановили особи 10 російських військових, які грабували будинки мирних жителів містечка Буча під Києвом та пересилали награбоване своїм родичам.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно ОГП: "Встановлено та повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни 10 військовослужбовцям РФ, які розграбували майно цивільного населення Бучанської міської територіальної громади Київської області (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук".



Деталі: За даними слідства, з 24 лютого по 31 березня військовослужбовці військової частини нацгвардії РФ під час окупації м. Бучі грабували будинки місцевого населення, забираючи все – від нижньої білизни та одягу до великої побутової техніки.



Після звільнення окупованих територій Київської області, окупанти, відступивши до Білорусі, з м. Мозир пересилали награбоване в Україні майно поштовими відправленнями своїм родичам.

Передісторія:

3 квітня "Беларускі Гаюн" оприлюднив більше 3 годин відеозапису з камери спостереження у відділенні служби доставки "СДЭК" у Мозирі в Білорусі, неподалік від державного кордону з Україною. На відео чітко видно обличчя та деякі шеврони на рукавах окупантів. Загарбники зухвало оформлювали доставку награбованого майна українців.

Пізніше журналісти зуміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.