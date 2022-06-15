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Патрушев говорит, что РФ стремится как можно скорее достичь с Украиной договоренности

Денис КарловскийСреда, 15 июня 2022, 17:58
николай патрушев. фото: риа новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" со ссылкой на выступление Патрушева на заседании высоких представителей стран БРИКС

Прямая речь Патрушева: "Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия.

Однако переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной".

Детали: По его словам, переговоры между Украиной и Россией заморозили из-за настояний представителей США и Великобритании.

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  • В конце мая Путин заявил в телефонном разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном, что РФ готова возобновлять переговоры с Украиной.

Темы: переговорыРосcияперемирие
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