Патрушев говорит, что РФ стремится как можно скорее достичь с Украиной договоренности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" со ссылкой на выступление Патрушева на заседании высоких представителей стран БРИКС

Прямая речь Патрушева: "Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия.

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Однако переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной".

Детали: По его словам, переговоры между Украиной и Россией заморозили из-за настояний представителей США и Великобритании.

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