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Патрушев говорит, что РФ стремится как можно скорее достичь с Украиной договоренности

Денис КарловскийСреда, 15 июня 2022, 17:58
Патрушев говорит, что РФ стремится как можно скорее достичь с Украиной договоренности
николай патрушев. фото: риа новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" со ссылкой на выступление Патрушева на заседании высоких представителей стран БРИКС

Прямая речь Патрушева: "Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия.

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Однако переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной".

Детали: По его словам, переговоры между Украиной и Россией заморозили из-за настояний представителей США и Великобритании.

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Предыстория:

  • 14 июня президент Владимир Зеленский сказал датским журналистам, что готов вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в любой момент по прекращению войны. Но для этого необходимо желание России закончить войну.
  • 11 июня на выступлении для международного форума безопасности "Диалога Шангри-Ла" Зеленский сказал, что российские власти нужно ставить на место, а не успокаивать ведением переговоров.
  • Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал со своим турецким визави Мевлютом Чавушоглу возможность возобновления процесса переговоров с Украиной при посредничестве Турции.
  • Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия сказал, что переговоры с россиянами могут возобновиться после того, как украинская позиция будет усилена достижениями на поле боя. Переговоры приостановили из-за вопиющих случаев военных преступлений российских оккупантов против безоружных гражданских лиц в Киевской области.
  • В конце мая Путин заявил в телефонном разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном, что РФ готова возобновлять переговоры с Украиной.

Темы: переговорыРосcияперемирие
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