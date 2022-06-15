Патрушев говорит, что РФ стремится как можно скорее достичь с Украиной договоренности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.
Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" со ссылкой на выступление Патрушева на заседании высоких представителей стран БРИКС
Прямая речь Патрушева: "Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия.
Однако переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной".
Детали: По его словам, переговоры между Украиной и Россией заморозили из-за настояний представителей США и Великобритании.
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Предыстория:
- 14 июня президент Владимир Зеленский сказал датским журналистам, что готов вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в любой момент по прекращению войны. Но для этого необходимо желание России закончить войну.
- 11 июня на выступлении для международного форума безопасности "Диалога Шангри-Ла" Зеленский сказал, что российские власти нужно ставить на место, а не успокаивать ведением переговоров.
- Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал со своим турецким визави Мевлютом Чавушоглу возможность возобновления процесса переговоров с Украиной при посредничестве Турции.
- Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия сказал, что переговоры с россиянами могут возобновиться после того, как украинская позиция будет усилена достижениями на поле боя. Переговоры приостановили из-за вопиющих случаев военных преступлений российских оккупантов против безоружных гражданских лиц в Киевской области.
- В конце мая Путин заявил в телефонном разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном, что РФ готова возобновлять переговоры с Украиной.