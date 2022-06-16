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Подоляк: Все предложения РФ о переговорах – попытка задобрить, чтобы воткнуть нож в спину

Мазуренко Алена Четверг, 16 июня 2022, 22:09
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все предложения России по возобновлению переговоров – это лишь попытка обмана для того, чтобы накопить резервы и возобновить наступление.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину.

Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал.

Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в верный момент и с сильной переговорной позицией.

Когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды".

Детали: Подоляк добавил, что Европа отказывается от российской нефти, а впоследствии и газа, а это около половины ВВП России.

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Потом российская экономика вернется в 90-е: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики.

В настоящее время уже более 32 000 российских "солдатов" погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники.

Прямая речь: "И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева" или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его взятие – это большая победа.

Что ж, отвечая субъекту Пескова: надеюсь, в Москве смогут найти в себе силы "реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские "глубокие глотки".

Предыстория:

  • 29 марта во время очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле Украина озвучила свои предложения по урегулированию. Они предусматривали, что вместо НАТО несколько стран станут гарантами безопасности Украины и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
  • Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах,  вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
  • Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Он также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
  • 17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией на паузе по ряду причин, ключевая из которых – что Россия не демонстрирует понимания актуальных процессов в мире.
  • 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российскими захватчиками только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.
  • 16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию устраивала изложенная Украиной в конце марта переговорная позиция "в качестве основы для работы".

Темы: переговорыРосcиявойнаУкраина
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