Подоляк: Все предложения РФ о переговорах – попытка задобрить, чтобы воткнуть нож в спину
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все предложения России по возобновлению переговоров – это лишь попытка обмана для того, чтобы накопить резервы и возобновить наступление.
Источник: Подоляк в Telegram
Прямая речь: "Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину.
Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал.
Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в верный момент и с сильной переговорной позицией.
Когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды".
Детали: Подоляк добавил, что Европа отказывается от российской нефти, а впоследствии и газа, а это около половины ВВП России.
Потом российская экономика вернется в 90-е: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики.
В настоящее время уже более 32 000 российских "солдатов" погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники.
Прямая речь: "И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева" или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его взятие – это большая победа.
Что ж, отвечая субъекту Пескова: надеюсь, в Москве смогут найти в себе силы "реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские "глубокие глотки".
Предыстория:
- 29 марта во время очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле Украина озвучила свои предложения по урегулированию. Они предусматривали, что вместо НАТО несколько стран станут гарантами безопасности Украины и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
- Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
- Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Он также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
- 17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией на паузе по ряду причин, ключевая из которых – что Россия не демонстрирует понимания актуальных процессов в мире.
- 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российскими захватчиками только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.
- 16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию устраивала изложенная Украиной в конце марта переговорная позиция "в качестве основы для работы".