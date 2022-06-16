Подоляк: Все предложения РФ о переговорах – попытка задобрить, чтобы воткнуть нож в спину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все предложения России по возобновлению переговоров – это лишь попытка обмана для того, чтобы накопить резервы и возобновить наступление.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь: "Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину.

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Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал.

Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в верный момент и с сильной переговорной позицией.

Когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды".

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Детали: Подоляк добавил, что Европа отказывается от российской нефти, а впоследствии и газа, а это около половины ВВП России.

Потом российская экономика вернется в 90-е: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики.

В настоящее время уже более 32 000 российских "солдатов" погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники.

Прямая речь: "И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева" или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его взятие – это большая победа.

Что ж, отвечая субъекту Пескова: надеюсь, в Москве смогут найти в себе силы "реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские "глубокие глотки".

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