Лавров заявил, что Россию устраивала переговорная позиция Украины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию устраивала изложенная Украиной в конце марта переговорная позиция "в качестве основы для работы".
Источник: Лавров в интервью ТАСС
Детали: Российский министр заявил, что Украина в конце марта изложила на бумаге переговорную позицию, которая устраивала РФ в качестве основы для работы.
Однако с середины апреля в переговорах с Украиной установилась полная тишина, Киев не отвечает на предложения, пожаловался он.
По словам Лаврова, РФ будет готова заключать договоренности с Украиной, если Киев "проявит понимание их необходимости".
Кроме того, глава МИД России заявил, что РФ по-прежнему твердо исходит из того, что ядерная война не должна быть развязана.
Он также сказал, что судьбу территорий Украины, подконтрольных Киеву, "сложно предсказать".
Предыстория:
- 29 марта во время очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле Украина озвучила свои предложения по урегулированию. Они предусматривали, что вместо НАТО несколько стран станут гарантами безопасности Украины и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
- Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
- Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Он также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
- 17 мая советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией на паузе по ряду причин, ключевая из которых – что Россия не демонстрирует понимания актуальных процессов в мире.
- 14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с российскими захватчиками только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.