Лавров заявил, что Россию устраивала переговорная позиция Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию устраивала изложенная Украиной в конце марта переговорная позиция "в качестве основы для работы".

Источник: Лавров в интервью ТАСС

Детали: Российский министр заявил, что Украина в конце марта изложила на бумаге переговорную позицию, которая устраивала РФ в качестве основы для работы.

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Однако с середины апреля в переговорах с Украиной установилась полная тишина, Киев не отвечает на предложения, пожаловался он.

По словам Лаврова, РФ будет готова заключать договоренности с Украиной, если Киев "проявит понимание их необходимости".

Кроме того, глава МИД России заявил, что РФ по-прежнему твердо исходит из того, что ядерная война не должна быть развязана.

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Он также сказал, что судьбу территорий Украины, подконтрольных Киеву, "сложно предсказать".

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