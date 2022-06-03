Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 03:58
фото: twitter ЕП

Парламентское большинство в Молдове подготовило ко второму чтению законопроект о борьбе с дезинформацией и пропагандой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как отмечается, ко второму чтению из законопроекта убрали большинство новшеств, успевших стать скандальными.

В частности, первоначальная версия закона наделяла Службу информации и безопасности (аналог СБУ) полномочиями блокировать сайты, распространяющие дезинформацию, что наносит ущерб информационной безопасности страны.

Убрали также наказание для физлиц за распространение дезинформации: в начальной версии речь шла о штрафах от 20 тыс. до 75 тыс. леев (31-108 тыс. грн.).

В законопроекте сохранилась норма о запрете трансляции в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Как считается, речь идет прежде всего о продукции из РФ, которая не ратифицировала эту конвенцию.

ВИДЕО ДНЯ

Среди поправок, внесенных в второе чтение, добавлено еще одно ограничение для российской продукции. Предлагается, чтобы не менее половины контента, закупаемого за рубежом, должно быть из стран ЕС, США Канады или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

За несоблюдение этой нормы, телеканалы могут лишить права на трансляцию рекламы сроком до трех месяцев.

Темы: Молдова
Главное сегодня

Санкции разрушают техносектор России, заменить своим не получится – FT

Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ

На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить – сводка штаба

Китай готов помочь России, но боится санкций – The Washington Post

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Все новости...
Молдова
Следователи пришли в офис партии арестованного Додона: конфискуют документы
Молдова направила в Украину вторую партию гуманитарной помощи
Санду созывает Совет безопасности из-за роста цен
Последние новости
12:52
Санкции разрушают техносектор России, заменить своим не получится – FT
12:52
Невзоров подался на украинское гражданство: "Ужасно благодарен окровавленным людям Украины"
12:51
Посол Украины заявил, что Турция покупает украденное Россией украинское зерно
12:48
У России отобрали Чемпионат Европы по художественной гимнастике
12:40
"Президент здесь, премьер здесь": Зеленский записал видео до 100-го дня войны
12:37
За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысяч км дорог и 300 мостов в Украине
12:31
Моравецкий: Отсутствие поражения России за 100 дней – ее частичная победа
12:23
Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Укрзализныци
12:16
фотоНа сотый день войны Шойгу и Кадыров решили ее ускорить
12:14
Мальчику из Мариуполя, который вел дневник под обстрелами, удалось выехать из города
Все новости...