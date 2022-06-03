Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента

Парламентское большинство в Молдове подготовило ко второму чтению законопроект о борьбе с дезинформацией и пропагандой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как отмечается, ко второму чтению из законопроекта убрали большинство новшеств, успевших стать скандальными.

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В частности, первоначальная версия закона наделяла Службу информации и безопасности (аналог СБУ) полномочиями блокировать сайты, распространяющие дезинформацию, что наносит ущерб информационной безопасности страны.

Убрали также наказание для физлиц за распространение дезинформации: в начальной версии речь шла о штрафах от 20 тыс. до 75 тыс. леев (31-108 тыс. грн.).

В законопроекте сохранилась норма о запрете трансляции в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

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Как считается, речь идет прежде всего о продукции из РФ, которая не ратифицировала эту конвенцию.

Среди поправок, внесенных в второе чтение, добавлено еще одно ограничение для российской продукции. Предлагается, чтобы не менее половины контента, закупаемого за рубежом, должно быть из стран ЕС, США Канады или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

За несоблюдение этой нормы, телеканалы могут лишить права на трансляцию рекламы сроком до трех месяцев.