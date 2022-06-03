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В Москве горит бизнес-центр с людьми внутри

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 10:33
скриншот

В российской столице сильно горит здание бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза", внутри остаются люди.

Источник: росСМИ

Детали: Судя по видео из соцсетей, огнем объяты несколько этажей здания.

Пожарные пока не могут справиться с огнем в БЦ.

На улице ливень, но он не помогает тушить огонь.

Число пострадавших пока неизвестно.

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По данным ТАСС, число заблокированных в здании людей может достигать 20.

СМИ пишут, что несколько человек заблокированы огнем на 6-м и 7-м этажах бизнес-центра.

Часть людей, заблокированных в здании, вышла на крышу. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Темы: Росcияпожар
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