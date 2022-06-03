Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Половина населения в Венгрии, Болгарии и Словакии не считают Россию в первую очередь виновной в войне

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 10:48

Согласно новому опросу аналитического центра GLOBSEC из Братиславы, почти половина респондентов в Венгрии, Болгарии и Словакии по-прежнему не возлагают основную ответственность на Россию как на сторону, ответственную за войну в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Институт GLOBSEC регулярно проводит опрос общественного мнения в девяти странах Центральной и Восточной Европы.

Реклама:

В этом году вопросы были сосредоточены на Украине. Исследование проводилось в конце марта и апреле, более чем через месяц после вторжения России. Одним из вопросов было: "Кто, по вашему мнению, отвечает за войну в Украине?"

51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность на Россию.

Эти цифры намного ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Латвия является следующей в рейтинге, где доля респондентов, обвиняющих Кремль во вторжении, составляет 61%.

ВИДЕО ДНЯ

Многие опрошенные в этих трех странах обвинили "Запад, который спровоцировал Россию": таких в Словакии 28%, в Болгарии 26%, в Венгрии 19%.

Больше всего респондентов выбрали виновницей "Украину, которая притесняет русскоязычную часть населения", в Венгрии – 18%.

"Искаженное отношение определенных слоев населения к событиям в Украине в сочетании с потенциальными экономическими трудностями в будущем может сделать эти уязвимые группы потенциальными мишенями для популистских и авторитарных лидеров", - подытожил анализ GLOBSEC.

В ходе переговоров по нефтяному эмбарго Венгрия возглавила группу стран, обеспокоенных экономическими последствиями запрета на импорт из России.

В результате Венгрия, Словакия и Болгария выиграли от исключений, сделанных лидерами ЕС.

Больше в видео: Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победоносным для Украины

Темы: СловакияВенгрияБолгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Словакия
"Новая почта" анонсировала открытие отделения в Словакии
Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом
Хищение миллионов на закупке ПЦР-тестов: из Словакии экстрадировали подозреваемого
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: