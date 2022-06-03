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Половина населения в Венгрии, Болгарии и Словакии не считают Россию в первую очередь виновной в войне

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 10:48

Согласно новому опросу аналитического центра GLOBSEC из Братиславы, почти половина респондентов в Венгрии, Болгарии и Словакии по-прежнему не возлагают основную ответственность на Россию как на сторону, ответственную за войну в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Институт GLOBSEC регулярно проводит опрос общественного мнения в девяти странах Центральной и Восточной Европы.

В этом году вопросы были сосредоточены на Украине. Исследование проводилось в конце марта и апреле, более чем через месяц после вторжения России. Одним из вопросов было: "Кто, по вашему мнению, отвечает за войну в Украине?"

51% словаков, 50% болгар и 48% венгров возложили ответственность на Россию.

Эти цифры намного ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Латвия является следующей в рейтинге, где доля респондентов, обвиняющих Кремль во вторжении, составляет 61%.

Многие опрошенные в этих трех странах обвинили "Запад, который спровоцировал Россию": таких в Словакии 28%, в Болгарии 26%, в Венгрии 19%.

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Больше всего респондентов выбрали виновницей "Украину, которая притесняет русскоязычную часть населения", в Венгрии – 18%.

"Искаженное отношение определенных слоев населения к событиям в Украине в сочетании с потенциальными экономическими трудностями в будущем может сделать эти уязвимые группы потенциальными мишенями для популистских и авторитарных лидеров", - подытожил анализ GLOBSEC.

В ходе переговоров по нефтяному эмбарго Венгрия возглавила группу стран, обеспокоенных экономическими последствиями запрета на импорт из России.

В результате Венгрия, Словакия и Болгария выиграли от исключений, сделанных лидерами ЕС.

Больше в видео: Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победоносным для Украины

Темы: СловакияВенгрияБолгария
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