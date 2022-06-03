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В деоккупированных областях уже почти полностью восстановили мобильную связь

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 15:51
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY

На территории Киевщины, Черниговщины и Сумщины после деоккупации от россиян уже полностью восстановили работу мобильной связи.

Источник: Минцифры

Детали: За 2 месяца операторам Киевстар, Vodafone и lifecell удалось построить 893 базовых станции в 297 населенных пунктах.

Отмечается, что этот процесс обычно длится до года.

Операторам удалось восстановить мобильную связь:

до 100% - доступность сети в Сумской области,

до 95% - в Киевской области,

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до 93% - на Черниговщине.

Постепенно возобновляют связь в Харьковской области. В настоящее время доступность сети там составляет около 80%.

Напомним: Тем временем в оккупированном Херсоне и области исчезла связь – не работают украинские мобильные операторы и частично домашний интернет, захватчики анонсируют установку своих мобильных сетей.

Темы: мобильная связьвойнаоккупацияМинцифры
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