В деоккупированных областях уже почти полностью восстановили мобильную связь
На территории Киевщины, Черниговщины и Сумщины после деоккупации от россиян уже полностью восстановили работу мобильной связи.
Источник: Минцифры
Детали: За 2 месяца операторам Киевстар, Vodafone и lifecell удалось построить 893 базовых станции в 297 населенных пунктах.
Отмечается, что этот процесс обычно длится до года.
Операторам удалось восстановить мобильную связь:
до 100% - доступность сети в Сумской области,
до 95% - в Киевской области,
до 93% - на Черниговщине.
Постепенно возобновляют связь в Харьковской области. В настоящее время доступность сети там составляет около 80%.
Напомним: Тем временем в оккупированном Херсоне и области исчезла связь – не работают украинские мобильные операторы и частично домашний интернет, захватчики анонсируют установку своих мобильных сетей.