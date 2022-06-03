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Луганщина: ВСУ не дали оккупантам захватить села возле Северодонецка и Лисичанска

Катерина ТищенкоПятница, 3 июня 2022, 17:17

Оккупанты пытались оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, но ВСУ не дали им захватить села Метелкино и Белогоровка.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба министерства

Дословно: "На Донецком направлении враг сосредоточился на попытках окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска.

На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить с. Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел".

Детали: На утро пятницы сообщается, что противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка. Об этом тоже несет потери. Активные бои продолжаются.

Что предшествовало: 2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк держится и имеет все шансы на скорое освобождение.

Темы: СеверодонецкЛисичансквойнаЛуганская область
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