Луганщина: ВСУ не дали оккупантам захватить села возле Северодонецка и Лисичанска

Оккупанты пытались оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, но ВСУ не дали им захватить села Метелкино и Белогоровка.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба министерства

Дословно: "На Донецком направлении враг сосредоточился на попытках окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска.

На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить с. Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел".

Детали: На утро пятницы сообщается, что противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка. Об этом тоже несет потери. Активные бои продолжаются.

Что предшествовало: 2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк держится и имеет все шансы на скорое освобождение.