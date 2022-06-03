Из Киевского водохранилища достали вражеский вертолет

Из Киевского водохранилища извлекли вражеский вертолет, сбитый, предположительно, еще 24 февраля.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook

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Дословно: "Только что из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных сил Украины.

По предварительным данным, российскую "птичку" сбили в первый день войны (полномасштабной – ред.). Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся".

Детали: Небитов сообщил, что полиция Киевской области проводит осмотр места происшествия.

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