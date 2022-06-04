Россия уже потеряла более 31 тысячи солдат в Украине

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 101 день противостояния защитники уничтожили 31 050 оккупантов, 1 376 танков и 122 крылатых ракеты.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 050 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 376 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 379 (+13) ед,

артиллерийских систем – 680 (+5) ед,

РСЗО – 207 (+0) ед,

средств ПВО – 95 (+0) ед,

самолетов – 210 (+0) ед,

вертолетов – 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5) ед,

крылатых ракет – 122 (+1) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 (+8) ед,

специальной техники – 52 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении.