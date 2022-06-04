Россия уже потеряла более 31 тысячи солдат в Украине
Суббота, 4 июня 2022, 12:04
Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 101 день противостояния защитники уничтожили 31 050 оккупантов, 1 376 танков и 122 крылатых ракеты.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 050 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 376 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 379 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 680 (+5) ед,
- РСЗО – 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 95 (+0) ед,
- самолетов – 210 (+0) ед,
- вертолетов – 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5) ед,
- крылатых ракет – 122 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 (+8) ед,
- специальной техники – 52 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении.
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