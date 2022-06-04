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Россия уже потеряла более 31 тысячи солдат в Украине

Ирина БалачукСуббота, 4 июня 2022, 12:04
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 101 день противостояния защитники уничтожили 31 050 оккупантов, 1 376 танков и 122 крылатых ракеты.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 050 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 376 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 379 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 680 (+5) ед,
  • РСЗО – 207 (+0) ед,
  • средств ПВО – 95 (+0) ед,
  • самолетов – 210 (+0) ед,
  • вертолетов – 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5) ед,
  • крылатых ракет – 122 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 337 (+8) ед,
  • специальной техники – 52 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении.

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