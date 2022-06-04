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В Украине открыли 20 дел из-за депортации людей в РФ и Беларусь - генпрокурор

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 16:42

Украина расследует более 20 уголовных производств по принудительному перемещению лиц в Россию и Беларусь.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "У нас более 20 дел по принудительному перемещению лиц в РФ, Беларусь. Непосредственно в Уголовном кодексе Украины есть статья о геноциде, где четко отмечается, что принудительное перемещение детей является частью, квалифицирующей преступления геноцида, поэтому для нас это перспективное направление расследования".

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Детали: Генпрокурор в то же время отметила, что расследование осложняется тем, что нет доступа к территориям и депортированным детям.

Что предшествовало: 1 июня Сенат Ирландии признал вторжение России в Украину геноцидом.

Предыстория:

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Темы: войнаОфис генпрокурора
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