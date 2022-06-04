В Украине открыли 20 дел из-за депортации людей в РФ и Беларусь - генпрокурор

Украина расследует более 20 уголовных производств по принудительному перемещению лиц в Россию и Беларусь.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "У нас более 20 дел по принудительному перемещению лиц в РФ, Беларусь. Непосредственно в Уголовном кодексе Украины есть статья о геноциде, где четко отмечается, что принудительное перемещение детей является частью, квалифицирующей преступления геноцида, поэтому для нас это перспективное направление расследования".

Детали: Генпрокурор в то же время отметила, что расследование осложняется тем, что нет доступа к территориям и депортированным детям.

Что предшествовало: 1 июня Сенат Ирландии признал вторжение России в Украину геноцидом.

Предыстория:

Первый независимый отчет по обвинениям РФ в геноциде в Украине утверждает, что действия России в Украине дают достаточно доказательств, чтобы заключить, что Москва разжигает геноцид и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида" ).

). В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

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