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Харьковщина: россияне выпустили 4 ракеты по гражданскому аэродрому

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 21:10
повреждения на аэродроме, фото Харьковской областной прокуратуры

В ночь на субботу российские войска нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, ночью 4 июня 2022 года российские военные нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе. В результате повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.

По результатам первоочередных следственных действий с участием следователей полиции и прокуроров Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области обнаружены и изъяты обломки снарядов".

Что предшествовало: В субботу утром сообщалось, что в Харьковской области россияне нанесли удары по Харьковскому району в с. Коротич. Пострадавших нет.

В Коротиче есть аэродром.

Темы: Харьковская областьвойнаавиа
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