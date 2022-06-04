Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщина: россияне выпустили 4 ракеты по гражданскому аэродрому

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 21:10
Харьковщина: россияне выпустили 4 ракеты по гражданскому аэродрому
повреждения на аэродроме, фото Харьковской областной прокуратуры

В ночь на субботу российские войска нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, ночью 4 июня 2022 года российские военные нанесли четыре ракетных удара по гражданскому аэродрому в Харьковском районе. В результате повреждены несколько ангаров и самолеты гражданской авиации.

Реклама:

По результатам первоочередных следственных действий с участием следователей полиции и прокуроров Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области обнаружены и изъяты обломки снарядов".

Что предшествовало: В субботу утром сообщалось, что в Харьковской области россияне нанесли удары по Харьковскому району в с. Коротич. Пострадавших нет.

В Коротиче есть аэродром.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьковская область
Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: