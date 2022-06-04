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На востоке ВСУ уничтожили почти полсотни единиц техники РФ, сбили вертолет

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 22:22
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в субботу уничтожили 47 единиц вражеской техники, включая вертолет К-52.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Бойцы группировки Объединенных сил отбили в субботу 5 атак врага, на трех локациях продолжаются бои.

За уходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 4 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 26 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских войск, также было уничтожено два склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт.

Потери врага составляют: личного состава – 60, БТР – 1, ББМ – 1, минометов – 2, АТТ – 26, топливозаправщиков – 1, БПЛА – 3.

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В субботу оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них: 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести.

Темы: ДонбассвойнаВооруженные силы
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