Донецкая область: войска РФ за день убили 6 и ранили 9 гражданских

В субботу в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 6 мирных жителей, 9 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище.

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Еще 9 человек получили ранения".

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.