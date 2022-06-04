Донецкая область: войска РФ за день убили 6 и ранили 9 гражданских
Суббота, 4 июня 2022, 23:45
В субботу в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 6 мирных жителей, 9 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище.
Еще 9 человек получили ранения".
Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
ВИДЕО ДНЯ