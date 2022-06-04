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Донецкая область: войска РФ за день убили 6 и ранили 9 гражданских

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 23:45
Донецкая область: войска РФ за день убили 6 и ранили 9 гражданских
графика из Telegram Кириленко

В субботу в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 6 мирных жителей, 9 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 4 июня россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 4 в Веселом, 1 в Адамовке и 1 в Крестище.

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Еще 9 человек получили ранения".

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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