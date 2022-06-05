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Россияне пытаются удержать позиции и наступать на Харьковщине – Синегубов

Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 11:36

На Харьковском направлении российские войска пытаются удержать ранее захваченные территории, безуспешно предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.

Источник: глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов

Детали: За прошедшие сутки враг продолжил обстреливать населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области.

В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Из тяжелого оружия обстреляны Дергачи и окрестные села. Пострадавших нет.

Также враг обстрелял населённые пункты Чугуевского района. В г. Чугуев ранение получил мужчина 52 лет. В селах Коробочкино и Чкаловское 2 раненых. Еще 2 раненых в пгт Малиновка. В городе Балаклея Изюмского района ранения получила пожилая женщина.

Прямая речь: "На территории Харьковщины продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты пытаются обстреливать позиции наших защитников и удержать ранее захваченные территории.

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В районе Черкасских Тишек россияне применили фосфорные боеприпасы.

В районе Изюма горячее всего. Оккупанты предпринимают попытки наступления в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье. Наши вооруженные Силы держат позиции и наносят врагу ощутимые потери".

Темы: Харьковская областьвойна
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