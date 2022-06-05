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Украинского нардепа задержали в Молдове

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 18:58
Евгений Яковенко, Фото: freeradio.com.ua

Пограничная полиция Молдовы задержала народного депутата Украины Евгения Яковенко по запросу Белоруссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.

В пограничной службе Молдовы отмечают - украинский депутат был внесен Беларусью в базу розыска Интерпола. Там уточняют – его обвиняют во взяточничестве и коррупции.

Как сообщается, украинский депутат находится в СИЗО. Не исключена его экстрадиция в Белоруссию.

Яковенко стал депутатом, выиграв в 2019 году в избирательном округе №52 (Донецкая область). На выборы он шел как представитель партии "Батькивщина", однако в настоящее время внефракционный.

Темы: Верховная РадаМолдова
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