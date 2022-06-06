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Ракетный удар РФ по Киеву, вероятно, был попыткой сорвать поставки западного оружия – разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 09:08

Российская ракетная атака на Киев в воскресенье утром, вероятно, была попыткой сорвать поставки западной военной техники.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники украинским подразделениям на передовой", - говорится в обзоре.

Относительно боев на Донбассе разведка Британии отмечает ожесточенные бои в Северодонецке и продвижение российских войск в Славянск в рамках попыток окружить украинские силы.

По ситуации на море: после потери крейсера "Москва" в апреле российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный в западной части Черного моря несколько средств противовоздушной обороны, в том числе системы SA-15 и SA-22 (ЗРК Тор и ЗРПК Панцирь- С1. – Ред.).

Вероятно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный, отмечается в обзоре.

Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, в частности, экспорта украинского зерна, считает британская разведка.

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Темы: Великобританияразведка
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