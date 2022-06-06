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Риск высадки российского десанта в Одессе есть постоянно – спикер ОВА

Елена РощинаПонедельник, 6 июня 2022, 11:21

На утро 6 июня в Черном море находятся несколько российских судов с крылатыми ракетами на борту, угроза высадки вражеского десанта в Одессе также не исчезла.

Источник: пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук

Прямая речь: "Корабли Черноморского флота Российской Федерации продолжают проводить определенные маневрирования и перегруппировки.

Сейчас известно о том, что с крылатыми ракетами на борту находится один надводный корабль и одна подводная лодка, а также несколько больших десантных лодок

Риск высадки морского десанта остается постоянным, но пока не видно особой подготовки врага к активной фазе проведения именно десантной военной операции".

Детали: По словам Братчука, на острове Змеиный враг продолжает наращивать свои боевые возможности, но сдерживающие мероприятия проводят и украинские бойцы.

Пресс-секретарь ОВА добавил, что ракетные удары – главная тактика россиян.

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Этому предшествовало: 3 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одним из препятствий для разминирования одесского порта и экспорта украинского урожая является то, что Россия может воспользоваться этим коридором для нападения на Одессу.

Утром 4 июня российская армия нанесла ракетный удар по складам сельхозпредприятия в Одесской области, два человека пострадали.

Темы: ОдессаОдесская областьЧерное моревойна
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