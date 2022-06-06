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У чиновников и политиков РФ истерика из-за запрета самолету Лаврова лететь в Сербию

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 13:01

Российские политики и чиновники призывают ответить на закрытие соседями Сербии воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом пишет "Европейская правда".

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в телеграм-канале, что отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию не является решением этих стран.

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"Речь идет о натовском демарше, и без США его не могло бы быть. Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, не входящих в альянс – Россию и Сербию – НАТО пытается захватить и подчинить себе оставшуюся часть Европы. Дальше - глобализация альянса на остальной мир, где Китай - стратегическая цель номер два после России", - написал Косачев.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "страны-участники ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", пишет РИА Новости.

"Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то", — сказала она.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошел дальше и угрожает европейским странам межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и черногорцев, сдавших нашу общую историю, согласия на пролет не будет спрашивать. Так же, как и у прочих шведов", - написал он в Twitter.

Напомним, визит Лаврова в Белград 6-7 июня был отменен после того, как три соседних с Сербией страны отказались пропустить его самолет в свое воздушное пространство.

Темы: РосcияСербияЛавровмеждународные отношения
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