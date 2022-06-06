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Киевлянин организовал схему незаконного пересечения границы для мужчин

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 13:29
фото прокуратуры

Правоохранители задержали жителя Киева, организовавшего незаконную переправку украинских мужчин через государственную границу.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 41-летний мужчина организовал незаконное пересечение государственной границы Украины для граждан, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия правового режима военного положения (мужчин в возрасте от 18 до 60 лет).

Свои услуги злоумышленник оценивал в размере от 3000 до 5000 долларов США с человека.

В частности, установлено, что мужчина собирался переправить через государственную границу Украины с Польшей гражданина призывного возраста.

Так, встретившись с ним во Львове, злоумышленник получил от него деньги (в общей сложности 110 тысяч гривен).

Подозреваемый был задержан "на горячем".

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По результатам безотлагательного обыска в авто злоумышленника обнаружили и изъяли денежные средства в размере 55 тысяч грн и 6100 дол. США, мобильные телефоны, справки военно-врачебной комиссии.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: Киевполицияпрокуратура
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