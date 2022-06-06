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Джонсон подтвердил Зеленскому, что предоставит усиленную помощь Украине

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 13:58

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Британии в понедельник обсудил ситуацию на фронте и усиление оборонной поддержки.

О разговоре Владимир Зеленский рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки Украины", – отметил Зеленский.

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Он добавил, что в разговоре также речь шла об активизации работы над гарантиями безопасности.

Кроме того, Украина совместно с Британией ищет пути избежать продовольственного кризиса и разблокировать порты.

Напомним, министерство обороны Британии сообщило о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

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Темы: Борис ДжонсонЗеленский
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