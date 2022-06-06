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Украинские защитники отбросили противника на Славянском направлении – Минобороны

Алена МазуренкоПонедельник, 6 июня 2022, 16:55
Украинские защитники отбросили противника на Славянском направлении – Минобороны

Украинские защитники отбили атаку российских захватчиков на Славянском направлении.

Источник: брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника.

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По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники".

Детали: По словам спикера Минобороны, после перегруппировки россияне наступали в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородичного, но ВСУ отбили атаку врага.

Кроме того, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник оккупантов.

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Темы: МиноборонывойнаСлавянскоккупация
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