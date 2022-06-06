Украинские защитники отбросили противника на Славянском направлении – Минобороны
Украинские защитники отбили атаку российских захватчиков на Славянском направлении.
Источник: брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника
Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины продолжают оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику противника.
По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы успешно отразили семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники".
Детали: По словам спикера Минобороны, после перегруппировки россияне наступали в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородичного, но ВСУ отбили атаку врага.
Кроме того, силы противовоздушной обороны ВСУ сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник оккупантов.