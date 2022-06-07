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Вучич: санкции ЕС против российской нефти стоят Сербии 600 млн долларов в год

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 01:51
Вучич: санкции ЕС против российской нефти стоят Сербии 600 млн долларов в год
Вучич, фото: twitter ЕП

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что из-за частичного нефтяного эмбарго, введенного Европейским Союзом в отношении России, страна будет терять ежегодно 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

"600 миллионов долларов были взяты непосредственно из карманов граждан Сербии из-за санкций в год, и люди должны об этом знать", – заявил Вучич.

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Сербский президент объяснил, что из-за эмбарго Сербия будет вынуждена отказаться от российской нефти, ранее транспортировавшейся морем и через Хорватию. При этом альтернатива – нефть из Ирака – на 31 доллар за баррель дороже.

Кроме того, утверждает Вучич, Сербия будет вынуждена инвестировать дополнительные деньги на закупку газа. Для этого в пятницу в Белград прибудут канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Венгрии Петер Сийярто для подписания соглашения.

"Мы немедленно, не позднее 1 июля, собираемся закупить у Венгрии 500 миллионов кубометров газа", – отметил президент Сербии.

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Он отметил, что вместе с запасами газа, которые имеет Сербия, это обеспечит поставку голубого топлива более чем на 100 дней, или всю зиму.

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии ранее заявило, что нефтяная промышленность Сербии вскоре лишится возможности поставлять российскую нефть через Адриатический нефтепровод (JANAF) в связи с санкциями ЕС.

Напомним, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Белоруссии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что благодаря новому пакету санкций Евросоюз ужесточает ограничения на способность Кремля финансировать войну.

Он отметил, что Евросоюз запрещает импорт российской нефти в ЕС, отключает больше ключевых российских банков от SWIFT, а также налагает санкции на виновных в зверствах, произошедших в Буче и Мариуполе, и запрещает больше распространителей дезинформации, активно способствующих пропаганде войны президента Путина.

Темы: СербияЕСсанкции
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