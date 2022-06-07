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Минимум 263 ребенка погибли в результате войны России против Украины

Елена РощинаВторник, 7 июня 2022, 09:59

Учитывая мальчика, который подорвался на мине на пляже в оккупированном Мариуполе, количество подтвержденных жертв войны России против Украины среди детей достигло 263-х.

Источник: данные ювенальных прокуроров, Офис генпрокурора

Детали: 3 июня на пляже в г. Мариуполь Донецкой области два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших – мальчик 8 лет.

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По состоянию на утро 7 июня по меньшей мере 730 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ: по официальной информации ювенальных прокуроров 263 ребенка погибли, более 467 детей получили ранения.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По имеющимся данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской области -– 17, в Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

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Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через сайт warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

Темы: детивойнаМариупольпрокуратура
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