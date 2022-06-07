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СБУ: оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны

Валентина РоманенкоВторник, 7 июня 2022, 11:39
СБУ: оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны

Российские оккупанты пытаются сбежать из войны в Украине по новой схеме – заключить фиктивные браки.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины, обнародовавший новый перехват разговоров захватчиков

Дословно: "Самые изобретательные из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу.

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"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела…" – рассказывает оккупант своему знакомому".

Детали: По его словам, из-за значительного количества отказывающихся воевать в армии РФ значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранения, смерть самого оккупанта или близкого родственника.

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Вариант с фиктивным браком, как бы оригинальным он ни был, для этого вояки не сложился, резюмирует СБУ.

Темы: СБУвойна
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