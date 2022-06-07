Российские войска перемещаются из Запорожской области в сторону Херсона – ОВА

Российские войска, вероятно, отходят из Мелитопольского и части Васильевского района Запорожской области из-за ротации.

Источник: глава Запорожской ОВА (ОДА) Александр Старух в эфире телемарафона, ЗОВА

Детали: Александр Старух рассказал, что оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района. Глава ЗОВА отметил, что такие действия могут быть ротацией.

Перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона.

В то же время, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает Вооруженным силам Украины давать отпор оккупантам. На подступах к Запорожью создано много фортификационных сооружений.